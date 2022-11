O Procon de São Leopoldo está fiscalizando papelarias e bancas de jornais do município para verificar se há prática de preços abusivos na venda dos populares álbuns de figurinhas dos jogadores das seleções da Copa do Mundo de 2022. A ação decorre de reclamações registradas junto ao órgão municipal.

De acordo com a diretora do órgão, Neusa Azevedo, o Procon-SL já constatou a venda de envelope de figurinhas que deve ser vendido a R$ 4,00 sendo comercializado a R$ 5,00. O órgão orienta os consumidores a solicitarem nota fiscal comprovando a cobrança. Outra sugestão é que consumidores não comprem em locais com preço indevido, já que as figurinhas podem ser adquiridas em diversos estabelecimentos da cidade. Ao ser confirmada a irregularidade, o Procon notifica os estabelecimentos e determina as providências para adequação dos preços corretamente.

"O órgão atua considerando a Política Nacional das Relações de Consumo que reconhece a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de ação no sentido de proteção efetiva", afirma.