Entidades culturais sem fins lucrativos e/ou artesãos residentes em Lajeado já podem se inscrever para participarem da Feira Natalina, que ocorre entre os dias 1º e 23 de dezembro, no Parque Professor Theobaldo Dick. A feira ficará próximo à Aldeia do Noel. A atividade integra a programação do Natal no Coração 2022.