Projeto Legado leva consciência social aos estudantes de Antônio Prado

Durante os últimos três meses, as escolas municipais Nossa Senhora Aparecida e João XXIII, de Antônio Prado, vivenciaram no dia a dia as atividades do Projeto Legado, lançado este ano no âmbito do Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae RS, dentro do eixo Educação Empreendedora.

A iniciativa, que começou em agosto e se encerra neste mês de novembro, foi desenvolvida pelos professores e estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental com o propósito de reforçar a consciência social e ambiental e estimular o exercício da cidadania.

"O Projeto Legado tem como objetivo ajudar cada um a desenvolver seus talentos e utilizá-los em prol da sociedade ajudando instituições sociais. A partir das atividades práticas desenvolvidas, os alunos são conduzidos por uma experiência única, na qual colocam em prática conceitos de trabalho em equipe, consciência social e senso de comunidade", explica Maria Isabel Silveira Furtado, coordenadora pedagógica do Município.

Entre as ações realizadas destacam-se as campanhas de coleta, pelas quais as turmas estudaram sobre os impactos do descarte inadequado de resíduos no meio ambiente e elaboraram materiais de orientação. "Houve coleta de resíduos não só na escola, mas também em locais como supermercados, farmácias, Prefeitura, salões comunitários e em outras escolas da cidade", aponta Maria Isabel. Ela explica que a iniciativa colabora ainda para a obtenção de recursos financeiros investidos nas próprias escolas e também doados a entidades como o Recanto da Compaixão Frei Salvador e o Hospital São José. Entre os itens estão óleo de cozinha usado, embalagens de remédios, tampas plásticas, entre outros.

Na escola Nossa Senhora Aparecida, os estudantes aprenderam a confeccionar brinquedos com materiais recicláveis para doar aos alunos das séries iniciais, fizeram uma horta de temperos que agora são usados na merenda escolar e confeccionaram jogos para presentear a instituição do idoso da cidade, ações voltadas a reforçar a importância do exercício da cidadania e da ajuda a entidades sociais.