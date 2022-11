A administração de Campestre da Serra adquiriu um tanque inox com capacidade de sete mil litros para transportar água potável. No verão, quando há períodos de estiagem, os moradores das comunidades do interior sofrem com a falta de água, e precisam ser abastecidos com caminhão-pipa. O tanque foi instalado no chassi de um caminhão da Secretaria Municipal de Obras. O investimento foi de R$ 138 mil.