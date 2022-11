Hospital São Carlos de Farroupilha realiza simulação de incêndio

O Hospital Beneficente São Carlos (HBSC), em Farroupilha, fará uma simulação de situação de sinistro no prédio, com evacuação de pessoas em uma parte da estrutura. O treinamento será na próxima quarta-feira (30), às 14h. A atividade não irá interferir no atendimento aos pacientes já internados ou àqueles que buscarem os serviços do HBSC. A intenção é preparar os funcionários para situações reais de emergência.

A ação faz parte da formação de uma Brigada de Emergência do hospital, grupo composto por 25 funcionários voluntários das áreas administrativas, de manutenção e enfermagem. Eles participaram de outros quatro módulos ao longo do ano, num curso de 52 horas, envolvendo primeiros-socorros, situação em altura, em espaço confinado e prevenção e combate a incêndios. Esse último módulo contempla o abandono, quando é necessário evacuar o prédio e garantir a segurança própria, dos colegas e pacientes. Após essa etapa, haverá a formatura do grupo no dia 2 de dezembro.

Conforme Lucio Mauro Velho, técnico em Segurança do Trabalho do HBSC, a ação seguirá um protocolo da Brigada de Emergência, envolvendo todos os módulos aprendidos pelos funcionários, como um verdadeiro teste para fixação dos aprendizados e correção de erros que, em situações reais, podem ser fatais. Ao todo, serão evacuadas em torno de 60 pessoas, das áreas administrativa, almoxarifado, cozinha, costura e lavanderias.

"Precisamos fazer o esvaziamento dessas áreas em até sete minutos durante o exercício, conforme prevê o protocolo de segurança. Os funcionários ainda não sabem qual será o sinistro a ser simulado, pois precisarão agir de acordo com o que aprenderam conforme as situações que encontrarem durante o teste", conta. Segundo o profissional, responsável pela ação, é importante reforçar que a comunidade não será afetada durante a testagem, muito menos os pacientes já internados. Ao contrário, a medida serve para precaver problemas futuros e preparar a equipe do hospital.

"Após o incêndio que houve na Boate Kiss, as instituições precisaram preparar seus funcionários sobre como agir em situações de emergência. Queremos que a comunidade que utiliza o São Carlos se sinta segura, sabendo que existem funcionários habilitados para agir em caso de sinistro, até que cheguem reforços como bombeiros, por exemplo", explica Lúcio.

A recomendação é que a comunidade evite as ruas do entorno do HBSC entre 14h e 15h do dia 30 de novembro, para a simulação seguir os passos pré-determinados de tempo de atendimento dos diferentes órgãos, minimizando o impacto no trânsito local.