Parobé terá atendimento às crianças nas férias

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Parobé, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer (Sectel), ofertará atendimento às crianças durante as férias escolares.

Serão atendidas crianças da Educação Infantil - Etapa Creche (4 meses a 3 anos) durante o período de férias das escolas municipais e conveniadas, cujo os responsáveis comprovarem que estão trabalhando neste período, e que não possuem rede de apoio para que as crianças desfrutem das férias no ambiente familiar. O Projeto da Educação Infantil ocorrerá de 9 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2023. O projeto, que será realizado em escolas privadas de Educação Infantil de Parobé, que forem conveniadas para este projeto, deve atender cerca de 400 crianças.

Segundo o prefeito Diego Picucha, essa iniciativa atende muitos pais que não tinham com quem deixar os filhos durante o período de férias nas creches.

As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua João Mosmann Filho, 303, no Centro de Parobé, nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, no horário das 8h às 19h. Para fazer a inscrição, os responsáveis deverão levar cópia da certidão de nascimento, cópia do comprovante de endereço, comprovante que ambos os responsáveis estarão trabalhando no período do projeto (carimbado e assinado pela empresa) e comprovante da escola em que a criança está matriculada.