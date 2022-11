Natal na Praça de Sapiranga começa na sexta-feira

O Natal na Praça, de Sapiranga, começa sua programação na próxima sexta-feira (2), e vai até 22 de dezembro, na Praça da Bandeira, com entrada gratuita. As decorações natalinas enfeitarão a cidade até 6 de janeiro de 2023.

Além das tradicionais apresentações natalinas, o Natal na Praça terá shows musicais e artísticos, cultos religiosos, Casa do Papai Noel, Trenzinho de Natal, Feira de Natal e praça de alimentação. O evento é uma realização da Prefeitura de Sapiranga e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Sapiranga.

A secretária de Turismo, Cultura e Desporto, Roberta Rothen, falou sobre a importância deste evento para a cidade. "A realização do Natal na Praça é de grande relevância para a comunidade sapiranguense, pois alia fé e cidadania, religiosidade e tradição, valorização da identidade cultural local e movimentação da economia do município. Assim como no ano passado, nossa programação volta a ocorrer na Praça da Bandeira, no Centro da Cidade. São atrações pensadas para todos os públicos, com muita música a espetáculos teatrais", explicou ela, que ressalta que o Desfile Temático é organizado pelas escolas e abre o Natal, marcando a chegada do Papai Noel.

A programação do evento pode ser conferida nas páginas do Facebook PrefeituraSapiranga e NatalSapiranga.