Torneio de robótica mobiliza estudantes em Santa Cruz do Sul

Um pavilhão repleto de estudantes entre nove e 16 anos, motivados, com ideias criativas e pensamento conectado à sustentabilidade. Assim foi o ambiente do primeiro dia da etapa estadual do torneio de robótica First Lego League Challenge (FLL), promovido pelo Sesi-RS no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. A competição envolve mais de 300 participantes de 15 municípios gaúchos e se encerra nesta sexta, quando serão anunciados os vencedores.

Seguindo regras feitas especificamente para cada temporada, os estudantes constroem robôs baseados na tecnologia Lego Mindstorms, que devem ser programados para cumprir uma série de missões. A avaliação é feita nas categorias Projeto de Pesquisa, Design do Robô, Desafio do Robô e o Core Values (trabalho em equipe). Os times participantes precisam contar com entre dois e 10 integrantes - e podem estar associados a uma escola pública ou privada, clube, organização ou até mesmo ser apenas um grupo de amigos.

Quinze cidades gaúchas têm participantes. Sede do evento desta temporada, Santa Cruz do Sul conta com nove equipes; Porto Alegre e Gravataí, com seis; Montenegro e São Leopoldo, com cinco cada; Sapucaia do Sul, com três; Campo Bom, Guaporé e Parobé, com duas; e Canoas, Farroupilha, Horizontina, Pelotas, Sapiranga e Caxias do Sul, com uma equipe cada.