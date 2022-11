Economia caxiense terá injeção de R$ 482 mi do 13º salário

O 13º salário deve injetar R$ 482,3 milhões na economia do município de Caxias do Sul em 2022. O valor é R$6,6 milhões inferior a 2021. Os dados constam na Carta Especial do 13º Salário, divulgada pelo Observatório do Trabalho (Obstrab) da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Os dados são da Rais - Relação Anual de Informações Sociais e do Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

No documento, o observatório detalha os vínculos de empregos, o valor médio e o valor total de recursos recebidos pelos trabalhadores formais do município de Caxias do Sul.

De acordo com a projeção do departamento universitário, para o mês de dezembro, o número de vínculos é estimado em 151,1 mil trabalhadores que devem receber, em média, R$3.191,37 cada.

"Os trabalhadores formais devem receber um total de aproximadamente R$482,3 milhões, sendo que em 2021 esse valor foi de R$488,9 milhões, essa redução pode ser explicada pela diminuição da força de trabalho e dos rendimentos", aponta a carta.

O Observatório do Trabalho é um Núcleo de Inovação e Desenvolvimento (Nid) da Universidade de Caxias do Sul que tem como objetivo promover pesquisas a respeito do trabalho, com o objetivo de oferecer subsídios às áreas afins, intensificando as relações entre a Universidade e o mundo do trabalho.

As linhas de pesquisa do Obstrab são Educação e Trabalho; Emprego e Trabalho; Estado, Política e Organizações Sociais.