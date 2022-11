A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ijuí promove, nesta sexta-feira (25) e sábado (26) um mutirão de limpeza no Bosque dos Capuchinhos. A ação acontece em parceria com a Associação de Moradores do bairro São Geraldo e também da Smodutran. O Bosque dos Capuchinhos fica localizado na Rua Emílio Frederico Buhrer, no bairro São Geraldo, e a ação acontece das 8h às 14h. “Traga sacolas, pás e sua vontade de participar como voluntário. Aproveite esta oportunidade para se solidarizar e conectar com a natureza em uma ação de coleta de resíduos e restauração do Bosque”, disse o secretário de Meio-Ambiente, Yuri Pilissão.