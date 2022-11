Sorria Santa Maria realiza atendimentos no sábado

Para a população que busca atendimento odontológico e multiprofissional e não consegue acessar uma unidade de referência durante a semana, a Prefeitura realiza mensalmente o Sorria Santa Maria, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na Avenida Borges de Medeiros, 804, no Bairro Nossa Senhora de Fátima.

A atividade gratuita oferece, por agendamento, procedimentos de restaurações, extrações dentárias, raspagens, profilaxias, aplicação de flúor, radiografias intrabucais, procedimentos preventivos e encaminhamento para especialidades oferecidas pelo CEO (endodontia, cirurgia bucomaxilofacial e periodontia). Para este sábado (25), estão agendados 60 pacientes e os atendimentos ocorrem das 8h às 13h.

Segundo a cirurgiã-dentista Patrícia Bastianello Campagnol, responsável pela Política de Saúde Bucal, da Secretaria de Saúde, o Sorria Santa Maria tem como principal objetivo a redução dos índices de doenças e agravos em saúde bucal da população que não tem acesso a esse serviço.

"É uma atuação de forma integrada da Política de Saúde Bucal com as demais políticas de saúde. Nós prestamos esclarecimento de dúvidas relacionadas às necessidades nutricionais das gestantes do município, autocuidado, prevenção e tratamento de saúde. Em 2022 mais de 60 pessoas já concluíram o tratamento de problemas bucais por causa do projeto", explica.

Quem quiser ser atendido no Projeto Sorria Santa Maria deve ir ao CEO aos sábados em que ocorrem ações da iniciativa. Os atendentes vão coletar dados como nome e telefone para contato, e a pessoa vai entrar na lista de espera do projeto. Na iniciativa, é priorizado o agendamento de usuários que vivem em regiões da cidade onde não há cobertura de saúde bucal, além de usuárias gestantes, possibilitando a realização do pré-natal odontológico, e de pessoas que não podem faltar ao trabalho durante a semana.