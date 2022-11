Ivoti sediará a etapa final do Campeonato Gaúcho de Bicicross neste fim de semana. Cerca de 300 atletas são aguardados na Pista Municipal Julio Schneider, bairro Morada do Sol, no sábado (26) e domingo (27).

Esta é a 7ª rodada da competição, que encerra o calendário em 2022. No sábado, os treinos oficiais ocorrem das 14h às 17h. Já no domingo, os treinos são das 8h às 10h e as corridas oficiais às 10h30min. "O nosso campeonato é considerado o melhor do País. Por três vezes, o RS já foi campeão por Estado. Então, o nível está muito bom", destaca o treinador da equipe ivotiense e presidente da Federação Gaúcha de Bicicross, Fernando Silveira.

Ciclistas de diferentes locais, como Bagé, Santa Maria, Venâncio Aires, Pelotas, Canoas, Porto Alegre e Campo Bom participarão da etapa. A competição tem realização da Federação Gaúcha de BMX, com apoio da Prefeitura de Ivoti e equipe Ivoti BMX Team.