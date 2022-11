Vera Cruz recebe emendas para pavimentação

Emendas parlamentares vão garantir a pavimentação de mais seis trechos de estradas e ruas em Vera Cruz. Os contratos foram assinados no fim da semana passada e começo desta semana. A empresa Ponto da Construção, de César Luis Stumm, foi a vencedora de todos os processos de licitação. Ao todo serão pavimentados 27.530 m².

Serão pavimentados 2.050 m² quadrados da Rua José Delmar Sehnem, nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, no Loteamento da Figueira. O calçamento será realizado com emenda de R$ 150 mil do deputado federal gaúcho Nereu Crispim, mais contrapartida de R$ 65 mil da municipalidade, totalizando um investimento de R$ 215 mil.

Já no Bairro Boa Vista, serão pavimentados 3.080 m² com recursos de emenda do deputado Covatti Filho no montante de R$ 238 mil, mais contrapartida do Município de R$ 141 mil, perfazendo R$ 379 mil de investimento total na obra que irá beneficiar moradores de três ruas: Princesa Isabel, Padre Albano e 1º de Maio.

Em Vila Progresso também será feito mais um trecho de pavimentação com verba destinada pelo deputado Giovani Cherini. O parlamentar repassou R$ 257 mil e a contrapartida da administração é de R$ 241 mil, fechando em R$ 496 mil o total a ser investido no calçamento de 4.800 metros quadrados. Ainda serão investidos outros R$ 180 mil de emenda repassada pelo deputado Heitor Schuch para pavimentação de um trecho de 1.600 metros quadrados em Linha Andréas.

O trecho mais expressivo é da VRS-847, de Linha Henrique D'Ávila, onde serão pavimentados 16.000 m² metros quadrados. O deputado federal Marcelo Moraes, que destinou emenda de R$ 1.441.714,00, e a deputada estadual Kelly Moraes, participaram da assinatura do contrato junto com vereadores e moradores da localidade. Além da emenda, a municipalidade dará contrapartida de R$ 59.615,01, totalizando mais de R$ 1,5 milhão.

"Nos últimos dois anos temos investido pesado na questão da pavimentação de vias da área urbana e também da rural. Já são mais de 10 quilômetros de calçamento finalizados e outras diversas obras que estão em andamento ou para iniciar, além de outras que estamos em busca de verbas para melhoria da qualidade de vida da população", endossa o Prefeito Gilson Becker.