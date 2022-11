A RGE finalizou recentemente a construção da nova Subestação em Erval Seco. Com um investimento de R$ 19,4 milhões, a nova estrutura aumenta a capacidade de atendimento, além de proporcionar uma segunda fonte de energia para Erval Seco e Seberi, o que significa maior velocidade no restabelecimento do serviço em casos de interrupções de energia aos clientes atendidos. A Subestação conta com um transformador de 6,25 MVA de potência e dois alimentadores.