Quem transita pela ciclovia da Avenida Capivara, entre os bairros Jardim Bühler e Harmonia, percebeu que o local está em obras. Nas últimas semanas, o espaço tem passado por obras de recuperação. A Prefeitura está realizando reparos no trecho de um quilômetro, que vai da entrada do Curtume Bühler até a esquina da Rua Sapiranga. O investimento é feito utilizando recursos próprios. Entre as melhorias, foi executada a recuperação do asfalto, que estava quebrado, houve a remoção do meio-fio e a pintura correta das faixas. "Agora estão sendo colocados os segregadores e tachões para separar a ciclovia da pista de rodagem", pontua o diretor de Trânsito, Dionimar Kappaun.