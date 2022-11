Gramado faz parceria com o programa Waze for Cities

A Prefeitura de Gramado, através da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais, iniciou uma parceria com o Waze, plataforma que reúne comunidades dentro e fora da estrada. Através de uma troca gratuita de informações sobre o trânsito, o programa Waze for Cities busca promover maior eficiência e rotas mais seguras para os cidadãos de Gramado e visitantes.

Estabelecido como uma ferramenta de compartilhamento em mão de dupla de dados, o Waze for Cities Data fornece informações anônimas aos parceiros sobre incidentes e desacelerações reportados no aplicativo pelos próprios motoristas. Em troca, Gramado oferece dados, também em tempo real, sobre construções relacionadas ao governo, acidentes e interdição de vias, para que o Waze retorne com uma visão completa das condições das vias.

Por exemplo, se o condutor está na Várzea Grande e deseja ir até a cidade vizinha de Canela, mas o Centro de Gramado está congestionado, o aplicativo poderá indicar uma rota alternativa pela Linha 28, que foi recentemente asfaltada pela Administração Pública.

"Mobilidade urbana, sem dúvidas, é um dos principais desafios em nossa cidade, e a tecnologia é uma grande aliada para tomarmos as decisões de maneira lógica. Estamos felizes com a parceria com o Waze", afirma Ike Koetz, Secretário de Inovação e Desenvolvimento, responsável pela parceria.