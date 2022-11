Teutônia abre seleção para estagiários

A Administração Municipal de Teutônia, através da Secretaria de Administração, publicou nesta quinta-feira (24) o Edital de Processo Seletivo Público para contratação de Estagiários nº 003/2022, em conjunto com o CIEE-RS, nos termos da Constituição Federal, Lei Federal n° 11.788/08, para preenchimento de 24 vagas de estágio remunerado, bem como cadastro reserva. As inscrições estarão abertas no período de 24 de novembro à 04 de dezembro de 2022, de forma gratuita, através do site do CIEE-RS, no site www.cieers.org.br, na seção processos seletivos públicos, onde se deve clicar na opção "inscrever-se".

O candidato, para realizar a inscrição, deverá estar cadastrado ou se cadastrar no Portal do CIEE-RS. Para efetuar o cadastro e realizar a inscrição no Processo Seletivo Público de Estágio, os candidatos devem seguir as orientações de acordo com o edital nº 003/2022.

A prova teórico-objetiva conterá 20 questões de múltipla escolha, com duração de até 60 minutos e será aplicada de forma online no portal do CIEE-RS, no dia 9 de dezembro de 2022, das 19h30min às 20h30min, horário oficial de Brasília.

A supervisão de todos os atos do processo seletivo ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração. A elaboração dos conteúdos das matérias, correção, a identificação das provas, a análise e julgamento de eventuais recursos, ficarão sob a responsabilidade do CIEE-RS. A divulgação do edital e das etapas do Processo Seletivo serão publicadas nos sites www.teutonia.rs.gov.br e www.cieers.org.br.