Cerest/Serra capacita profissionais da saúde do trabalho

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest/Serra), com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, realiza uma capacitação sobre a notificação de doenças e agravos relacionados ao trabalho no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). A atividade ocorrerá na próxima sexta-feira (2), das 8h30min às 12h, e terá como público-alvo psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

As psicólogas Stella Maris Zanatta e Sofia Almeida Barbosa (que atua em Portugal) abordarão a Síndrome de Burnout, distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema relacionada às condições de trabalho. Depois, as profissionais do Cerest/Serra, Nicieli Sguissardi e Danusa Brandão, irão palestrar sobre notificação de doenças e agravos relacionados ao trabalho no Sinan. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] Haverá transmissão pela TV Câmara Caxias e pelo YouTube da Câmara Caxias.