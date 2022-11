O teatro móvel do Emcena Brasil - Abaré In Concert, chega a São Leopoldo, nos dias 25 e 26 de novembro, das 16h às 21h, com entrada gratuita, na Praça 20 de Setembro (da Biblioteca). A caravana cultural vai ter apresentações teatrais, sessões de cinema, circo e outras atividades voltadas ao público infantil e adulto, todas gratuitas.

O projeto conta com uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de lazer e imersão na cultura popular, que contemplam ainda espetáculos de circo e o mamulengo, típico fantoche do Nordeste.

Em parceria com a Prefeitura Municipal de São Leopoldo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais (Secult), a visita do projeto à cidade é indicada e patrocinada pela ISA CTEEP. O Emcena Brasil-Abaré In Concert é realizado pela Companhia Abareteatro - por meio do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura. Ao todo serão seis cidades entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.