Sapiranga terá unidade do Tudo Fácil Empresas

Sapiranga é o 12º município do Estado a disponibilizar o Tudo Fácil Empresas (TFE), plataforma que permite realizar a abertura de empresas de baixo risco em apenas 10 minutos de maneira gratuita e totalmente automatizada. O município é o terceiro da região do Vale do Rio dos Sinos a implementar o serviço, desenvolvido pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (Jucis) em parceria com o governo do Estado.

O lançamento do programa ocorreu na terça-feira (22), na prefeitura municipal, com a presença dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, do Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, e da presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (JucisRS), Lauren Momback.

No ato, Maraschin destacou a importância dos municípios aderirem à ferramenta. "O serviço tem o objetivo de facilitar a vida do empreendedor que deseja abrir seu próprio negócio, é muito importante que os municípios passem a aderir a plataforma, pois isso fará com que tenha uma maior competitividade no Estado, gerando emprego e renda".

O serviço, lançado em dezembro de 2021 em Porto Alegre, também opera em mais 11 municípios: Porto Alegre, Novo Hamburgo, Bagé, Panambi, Erechim, Gravataí, Santa Cruz do Sul, Esteio, Estrela, Caxias do Sul e Rio Grande. A ferramenta foi desenvolvida no âmbito do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede), cuja presidência é exercida pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).