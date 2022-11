Cruz Alta realiza revitalização de parques infantis com recursos próprios e parcerias

Os parques infantis das três principais praças do município de Cruz Alta estão recebendo investimentos públicos e privados voltados à revitalização dos locais.

A prefeitura do município, por meio da secretaria de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana, está atuando na revitalização dos parquinhos infantis da praça da prefeitura e do ginásio de esportes. Na praça Érico Veríssimo, em parceria com a iniciativa privada, o playground infantil está sendo totalmente revitalizado.

Na praça da Bandeira, conhecida popularmente como a Praça do Ginásio, já foi realizada a instalação do novo brinquedo de 5 torres, bem como o piso emborrachado no entorno do brinquedo. Para a segunda etapa do projeto de revitalização, está prevista a colocação de piso intertravado colorido, assim como a implementação de uma pista de corrida, um campo de futebol e uma quadra de basquete, todas em formato diferenciado e voltado exclusivamente para os pequenos.

A praça General Firmino de Paula, conhecida popularmente como Praça da Prefeitura, também está recebendo investimentos. Após a construção do piso de concreto, foi instalado neste final de semana o brinquedo de cinco torres. Na segunda etapa do projeto, será instalado piso emborrachado e também um piso colorido com desenhos lúdicos para servirem de complemento às brincadeiras. O projeto contará com uma ampla pista kids (para motocas, patinetes e demais brinquedos), paisagismo e área de bancos e mesas para os pais e as crianças confraternizarem.

Em julho de 2022, foi assinado o termo de outorga onerosa entre a prefeitura de Cruz Alta e a Construtora Cattaneo LTDA, que autorizou a empresa a realizar a requalificação do playground da Praça Erico Verissimo, conhecida como Praça da Matriz.

O novo Playground conta com um brinquedão, piso emborrachado, pista com sinalização para pequenos ciclistas, bancos para os pais acompanharem e monitorarem de perto seus filhos, nova iluminação e paisagismo. A obra está em fase de conclusão e em breve deverá estar liberada.

O processo de revitalização das pracinhas visa à recuperação da estrutura existente e a promoção de espaços diferenciados para as crianças, com novos brinquedos, mobiliários e paisagismo, garantindo um ambiente mais atrativo e agradável para o convívio familiar.

Segundo a prefeitura, a revitalização dos espaços públicos destinados ao lazer e ao convívio familiar também segue sendo um dos principais compromissos da administração municipal.