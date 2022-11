Veranópolis registra aumento de visitantes

A Casa Saretta, em Veranópolis, que abriga o Centro de Atenção ao Turista do município, contabilizou, até o mês de outubro, um total de 1960 visitas em 2022. O número já é 47,8% maior que o registrado no ano anterior, que totalizou 1326 visitantes nos doze meses de 2021.

Visitantes de diversas regiões do Estado estiveram no local, assim como das cinco regiões do Brasil, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Piauí. Estrangeiros também foram registrados no Centro de Atenção ao Turista, nestes primeiros dez meses do ano, vindos da Itália, Espanha, Uruguai e Estados Unidos.

O Centro de Atenção ao Turista funciona sob a coordenação da Secretaria de Turismo e Cultura. Já a Loja do Artesão está sob a administração da Associação do Artesão de Veranópolis (Arteve). O atendimento acontece diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados, com raras exceções.