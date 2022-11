O Programa Segurança Alimentar RS fiscalizou na terça-feira (22) três estabelecimentos no município de Ipiranga do Sul, apreendendo 178kg de alimentos impróprios para consumo, a menor quantidade de 2022. Entre os locais fiscalizados dois foram autuados e um não apresentou irregularidades.

Produtos sem procedência, com a validade vencida e armazenados de forma inadequada foram os problemas constatados. Conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) - Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, que está a frente da ação, o local que não apresentou irregularidades poderia servir de exemplo para os demais: "não é somente o não apresentar irregularidades e sim a preocupação em assegurar que os alimentos cheguem ao consumidor em condições adequadas para o consumo".

A fiscalização ocorreu a pedido do promotor de Justiça de Getúlio Vargas, Ricardo Misko Campineiro, e contou com a participação dos servidores do Gaeco - Segurança Alimentar, representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Ipiranga do Sul, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), Secretaria Estadual da Saúde, Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon), da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).