São Borja abre curso de confeitaria para período natalino

A Prefeitura Municipal de São Borja, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), está com inscrições abertas para mais uma capacitação em confeitaria e panificação, voltada ao público feminino. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na SMDS, localizada na rua Presidente Vargas, 1517, em frente ao Hospital Ivan Goulart, das 7h30min às 16h30min.

Desta vez, os cursos de confeitaria visam a proximidade do Natal. Nos dias 8 e 9 de dezembro, as pesspas inscritas aprenderão a confeccionar bolachas natalinas. Já nos dias 12 e 16, o curso será voltado para a panificação em geral e, nos dias 19 e 20, o foco será na produção de panetones. As aulas serão ministradas no turno da manhã.

Terão prioridade no ato da inscrição pessoas inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que não tenham realizado nenhuma capacitação de confeitaria. Se sobrarem vagas, pessoas do sexo feminino fora do CadÚnico poderão participar.

O prefeito Eduardo Bonotto destaca as oportunidades que surgem a partir da capacitação e incentiva a comunidade a participar dos cursos ofertados pela SMDS. "Nossa Gestão tem como preocupação gerar oportunidades, é importante que a comunidade aproveite os cursos gratuitos pois estar capacitado gera destaque no mercado de trabalho e abre portas", afirmou.