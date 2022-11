Casamento Inclusivo Coletivo une 22 casais em Lajeado

Um casamento coletivo oportunizou que 22 casais oficializassem sua união em Lajeado na noite desta terça-feira (22). Foi o Casamento Inclusivo Coletivo de 2022, organizado pelo Registro Civil de Pessoas Naturais de Lajeado, em parceria com a Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social (SMDS), o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) Vale do Taquari e o Clube Tiro e Caça (CTC), onde também ocorreu a cerimônia gratuita, com participação de voluntários do Rotaract.

O casal Claiton Henz, 49 anos, e Cláudia Mergen, 45, trocaram alianças de noivado quando a filha Lívia Victória Henz, 9, tinha apenas 30 dias de vida. Cláudia conta que esse momento sempre foi adiado por conta dos documentos do divórcio de Claiton, mas que nunca perderam a esperança de oficializar o momento. E foi ainda mais especial, já que a filha Lívia foi a aia e entregou as mesmas alianças que eles trocaram há nove anos, quando ela era bebê.

Para participar, os casais precisavam ter idade mínima de 18 anos, morar em Lajeado, comprovar renda familiar de até três salários mínimos e apresentar os documentos solicitados pela organização do evento. O casamento inclusivo coletivo tinha como objetivo promover a regularização gratuita do estado civil de casais homoafetivos, com deficiência e/ou em vulnerabilidade social.

"Foi um momento muito emocionante para nós da Secretaria e para todos os casais que puderam realizar esse sonho. O momento também representa o compromisso do Executivo para com as políticas de inclusão", ressalta a secretária do Desenvolvimento Social, Céci Maria Rodrigues Gerlach.