Mês do Servidor terá concerto em Caxias do Sul

Reunir comunidade e servidores em momento de integração e celebração. Este é o objetivo do Concerto no Parque que será realizado neste sábado (26), às 16h30min, no Ecoparque (Rua Atílio Andreazza, 2223 - Saint Etienne). O evento marca o encerramento do Mês do Servidor e terá apresentação da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul, com participação especial do músico Cristiano Quevedo.

As atividades em alusão ao Dia do Servidor, comemorado em 28 de outubro, tiveram como tema "Tenho orgulho de ser servidor! E você?", estimulando o sentimento de pertencimento e busca renovar o propósito daqueles que desenvolvem suas atividades profissionais em prol da comunidade. A proposta de encerramento reforça o incentivo de integração entre servidores e comunidade num momento de alegria e convivência.

Em caso de chuva, a apresentação será transferida para a segunda (28), às 20h, na Casa da Cultura. Em caso de mudança de local, os ingressos deverão ser retirados na bilheteria no dia partir das 19h.

O Mês do Servidor é uma realização da Secretaria de Recursos Humanos e Logística, por meio da Comissão Organizadora da Semana do Servidor, composta por representantes de diversas secretarias, Fundação de Assistência Social, Samae, Ipam e Câmara de Vereadores, e parceria do Sindiserv. O show de encerramento tem apoio do Hotel Blue Tree Towers e da Sicredi Pioneira.