Novembro Azul tem programação em Taquara no sábado

Desde o início do mês, diversas atividades alusivas ao Novembro Azul - mês de prevenção ao câncer de próstata - são realizadas em Taquara. O Município também incluiu dentro da programação momentos de conscientização sobre o diabetes que tem seu dia mundial em 14 de novembro. No próximo sábado (26), ocorre a Feira de Serviços, Lazer e Saúde, das 9h às 13h, na Praça Marechal Deodoro.

A Feira de Serviços, Lazer e Saúde trará diversos serviços gratuitos à comunidade como teste rápido para hepatite, sífilis e HIV, vacinação contra a paralisia infantil, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial, orientações sobre a prevenção da diabetes, avaliação e orientações nutricionais, atividades recreativas para crianças, teste da orelhinha para crianças de até dois meses, teste de acuidade visual em crianças, agendamento de consultas oftalmológicas para crianças carentes, teste de visão para adultos, teste de diabetes, de creatinina, de triglicerídeos, colesterol, entre outros.

A programação finaliza no dia 29, com uma conversa direcionada a pacientes do grupo de hipertensos, na UBS do Bairro Empresa, às 15h. A campanha Novembro Azul em Taquara é realizada pela Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, em parceria com Sicoob MaxiCrédito, Sesc, Lions Clube, Rotary Clube, Artesaria, Hinode, Unipacs, Faccat, Associação Hospitalar Vila Nova, Laboratório Bom Pastor e Oncoprev..