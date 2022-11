Museu do Trem de São Leopoldo celebra aniversário

O Museu do Trem de São Leopoldo vai ter uma programação especial de aniversário no próximo sábado, 26 de novembro. A instituição comemora 46 anos desde sua fundação em 26 de novembro de 1976, com atividades das 10h às 18h.

O Museu do Trem celebra com atividades para crianças, jovens, adultos e idosos, envolvendo lazer, cultura e muita história. "Pensar na programação do aniversário do Museu é sempre uma alegria porque é desejar um museu, é pensar os aspectos da museologia inseridos na historia desse museu, ou seja, é pensar na sua existência, no seu dia a dia. São 46 anos de história. Nesse momento a gente também vai destacar os temas da consciência negra que vai perpassar as atividades inclusive pela Feirinha Criativa e pela Poesia no Museu com vozes de mulheres negras na leitura de poesias", destaca a diretora do Museu Alice Bemvenuti, que faz o convite para a comunidade participar.

Estão programadas oficinas de artes, a feirinha criativa, Fantomania com o Macaco Arquibaldo, Poesia no Museu, com curadoria de Alice Bemvenuti e Everton Cidade. Também estão previstas três exposições. Uma será a exposição Lupicínio Rodrigues: 100 anos (1914-2014), uma homenagem à vida e à obra do músico e compositor nascido na Capital, promovida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SEDHU), e a outra é a exposição fotográfica "Um sentimento de liberdade", do projeto experimental do Curso de Fotografia da Unisinos, com curadoria da professora Marina Lorenzoni. A terceira mostra é a exposição de fotografias do acervo alusiva aos 46 anos do Museu do Trem.

A música também terá espaço na programação: terá intervenção de violino com Rafaela Michel pela manhã e música gauchesca com Valdemar Gomes à tarde. E para abrilhantar a festa, o Samba das Pretas, com as artistas Mari do Cavaco, Guaíra Soares e Lidiane de Lima, faz um show com início às 16h15. A programação tem apoio do Sesc São Leopoldo.

O Museu do Trem é o principal equipamento público na temática ferroviária em toda a região Sul do Brasil e faz parte de redes de museus ferroviários do Brasil e da América Latina.