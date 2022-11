A Unidade Sesc de Saúde Preventiva (Ussp) estará no município de Rio Grande, de 28 de novembro a 21 de dezembro, realizando uma série de exames gratuitos à população. No total, serão ofertados até 1.040 atendimentos para os seguintes tipos de exames: mamografias, citopatológico do colo do útero, exames oftalmológicos e ecografias (abdominal total, abdominal superior, vias urinárias, transvaginal, mamária e próstata). A unidade atenderá na Praça Rio Grande Shopping Center (Rua Jockey Clube, Nº 155 - Vila Prado), de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h e, nas sextas-feiras, das 8h às 12h.