A Corrida e Caminhada do SESI - São Nicolau, organizada pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e a Prefeitura de Erechim, através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, segue com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (28/11). As inscrições podem ser feitas no site https://conteudos.sesirs.org.br/corrida-do-sesi/. As provas já contam com 280 inscritos e vão acontecer no dia 4 de dezembro, integrando a programação do Natal Erechim 2022.