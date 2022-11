Lajeado participa de nova estratégia no monitoramento do Aedes aegypti

O município de Lajeado foi selecionado pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio de critérios epidemiológicos e operacionais, para a implementação de nova estratégia de monitoramento da presença do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue e demais doenças. A técnica de monitoramento ocorre por meio de Ovitrampas, que são armadilhas para ovos de Aedes aegypti e que serão instaladas em pontos estratégicos do município a partir da próxima semana. Clique aqui para acompanhar os locais de instalação.

As armadilhas consistem em um vaso de planta sem furo e uma palheta de madeira (eucatex), onde é colocado água com levedo de cerveja para atrair a fêmea do mosquito a depositar os ovos no local (ovoposição). Serão 100 ovitrampas instaladas, com uma distância de cerca de 200 metros uma da outra. Após a instalação da ovitrampa, equipes da Vigilância Ambiental retornarão ao local após cinco dias para recolher a armadilha e encaminhá-la ao laboratório para a contagem dos ovos. Esta ação será repetida todos os meses, pelo período de um ano.

"As ovitrampas simulam um criadouro de Aedes aegypti. A partir delas, podemos calcular a densidade da população do mosquito e identificar quais os pontos de maior proliferação. Os dados funcionarão como um sistema de alarme para que as ações tenham condições de reduzir o risco de epidemias e complementarão as outras linhas de trabalho de combate ao Aedes no município", explica a bióloga e coordenadora da Vigilância Ambiental de Lajeado, Catiana Lanius.

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Saúde, já realiza campanhas de educação e mobilização da comunidade, visita à imóveis, fiscalização sanitária, recolhimento de pneus, aplicação de inseticidas, entre outras estratégias que são realizadas e intensificadas nas áreas com o maior número de casos registrados.

"Em todas as ações realizadas pela Vigilância Ambiental, precisamos sempre da ajuda e da colaboração da população. É necessário unir forças e redobrar a atenção em tudo que possa acumular água parada, principalmente com a chegada dos meses mais quentes. Evitar a proliferação do mosquito depende de cada um", finaliza a bióloga.

Todos os profissionais da Atenção Básica de Saúde do município participaram de capacitações e treinamentos para realizar o atendimento de casos suspeitos de dengue. As equipes receberam orientações sobre os planos de ação para atender a uma possível alta da demanda, procedimentos de acolhimento de pacientes, materiais necessários, entre outras orientações.

Conforme a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, Juliana Demarchi, os pacientes com suspeita da doença podem buscar atendimento na unidade básica de referência do seu bairro.