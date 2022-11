A Prefeitura de São Leopoldo vai promover o acesso aos livros para estudantes e profissionais da rede municipal de ensino durante a Feira do Livro do município, que acontecerá entre os dias 28 de novembro e 7 de dezembro.

A iniciativa foi apresentada pelo prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, no ato de lançamento da Feira e do programa São Léo Mais Livros, realizado nesta segunda-feira (21).

Cada estudante da rede municipal receberá um vale livro no valor de R$ 50,00. que será trocado por até dois livros durante a realização da 36ª Feira do Livro. O investimento é de R$ 1,3 milhão. A medida foi viabilizada através da lei municipal 9.692/2022, aprovada pela Câmara de Vereadores. "São recursos do município para sustentar, apoiar e dar a dimensão que a gente quer para a Feira do Livro que nós teremos aqui. Isso é uma novidade no município de São Leopoldo", destacou Vanazzi.