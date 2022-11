Caxias do Sul traz evento sobre rastreabilidade

A Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, promove nesta quarta-feira (23), às 17h, o Encontro Agro Feirantes Caxias, em parceria com o Programa Juntos para Competir (Sebrae, Senar e Farsul). Durante o evento, no salão de São Luis da 6ª Légua, serão apresentados os resultados dos projetos Agroindústrias e Agricultores Feirantes de Caxias do Sul. Na mesma ocasião, um grupo de feirantes irá receber o display (placa) com QR Code para acessar as informações de Rastreabilidade dos produtos.

Nesta nova etapa do Programa de Rastreabilidade, foram capacitadas 136 famílias de feirantes da Feira do Agricultor e Ponto de Safra. Serão entregues 76 displays individuais e 30 de associações de produtores rurais. Por meio do QR Code nas placas, os consumidores podem acessar a história da família de agricultores, a localidade onde vivem, as técnicas utilizadas e o dia a dia de quem plantou e colheu o alimento que está sendo levado para casa. Todos os conteúdos estão hospedados no site da Prefeitura de Caxias do Sul (www.caxias.rs.gov.br).

O programa começou a ser desenvolvido em 2020, com o Sebrae, com oficinas sobre Identificação de Produtos, Comunicação, Vendas e diversos outros temas. Os feirantes também receberam consultorias em Mapeamento e Avaliação da Organização da Propriedade, Organização de Processos e Registros de Produção, Implantação de Sistemática para Formação de Lote e Orientação sobre Conteúdos Digitais.

Segundo o titular da Smapa, Rudimar Menegotto, a rastreabilidade beneficia todos os envolvidos na cadeia produtiva. "Além da segurança alimentar, o objetivo é agregar valor ao produto, ampliando a geração de renda no meio rural com a aplicação da tecnologia".