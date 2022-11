O terceiro maior Carnaval do Brasil já tem data e será realizado nos dias 09, 10 e 11 de Março de 2023 na Avenida Presidente Vargas, em Uruguaiana. Após dois anos sem a realização devido à pandemia, o evento volta a movimentar a economia na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma online e presencial com parcelamentos. Os camarotes, frisas e arquibancadas variam de valores e tamanhos. Para adquirir de forma online os ingressos estão disponíveis no site www.minhaentrada.com.br que são parcelados em até seis vezes. A compra presencial é feita na bilheteria que está localizada no saguão da Estação Rodoviária de Uruguaiana (Avenida Presidente Vargas, 3278). Os horários de funcionamento são de segunda-feira a sexta-feira das 10h às 13h e das 15h às 20h, e no sábado das 9h às 13h.

Considerado o maior carnaval do Rio Grande do Sul, o evento reúne mais de 50 mil espectadores dentro da estrutura montada na principal avenida da cidade. As escolas de samba reúnem ao todo em torno de 10 mil participantes. O Carnaval Fora de Época de Uruguaiana é agenda confirmada para carnavalescos paulistanos e cariocas, que em março desembarcam na cidade fronteiriça.

O Carnaval Fora de Época de Uruguaiana é uma realização da Associação das Escolas de Samba de Uruguaiana (Assesgru), com produção da AG Entretenimento, produtora de Porto Alegre e apoio da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, que montou uma comissão que fiscaliza o evento.