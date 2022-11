Os apreciadores da música feita por grupos corais de Erechim e região têm uma excelente oportunidade de ver de perto a apresentação de grandes grupos desta área cultural. O 2º Festival de Coros do Norte Gaúcho acontece no próximo sábado (26) às 20h, no Santuário Nossa Senhora de Fátima. Com entrada gratuita, o espetáculo, promovido pelo Coro da URI Erechim, tem abrangência internacional, já que contará com a presença de um grupo de Montevideo, Uruguai. Além do Coro da URI, estarão presentes, ainda, o Coro de Câmara Verso em Voz, de Chapecó, Santa Catarina, e o Coral Municipal Vida e Canto, de Gaurama.