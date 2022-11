Solicitado há anos pelos moradores da localidade de Morro da Pedra, no Distrito de Pega Fogo, na zona rural de Taquara, o asfaltamento via da Lomba da Grota já está finalizado e será entregue oficialmente no dia 7 de dezembro, com solenidade promovida às 18h. O evento terá a presença da prefeita Sirlei Silveira e demais autoridades. O investimento foi de R$ 238.403,66 para asfaltar os 200 metros da via, sendo utilizados recursos próprios da Administração Municipal. "Com muitas dificuldades de se transitar pela via íngreme, utilizada principalmente para escoar a produção de pedreiras, viu-se a necessidade de atender o pedido da comunidade, oferecendo mais segurança a todos que precisam passar por este acesso. Os moradores estão felizes e nos demonstram gratidão pelo trabalho executado pela prefeitura", menciona a prefeita.