Transporte público de Caxias do Sul conta com novo site

O transporte coletivo urbano de Caxias do Sul tem um novo site para consulta dos usuários. O Caxias Urbano, nome da marca do sistema público local de transporte por ônibus, já está no ar com todas as informações do serviço. A página também está disponível na versão mobile.

No endereço www.caxiasurbano.com.br é possível comprar créditos para o cartão Caxias Urbano, conferir os horários e os trajetos das linhas e acessar as informações do serviço. Além disso, também estão disponíveis a solicitação gratuita da 1ª via do cartão Caxias Urbano, a consulta dos benefícios e descontos nas tarifas, as informações sobre compra de publicidade nos ônibus, a lista de objetos e documentos encontrados na frota, as alterações de linhas e horários, entre outros itens.

Com o lançamento, as informações do transporte público deixam de ser divulgadas no atual site da concessionária e passam a constar no novo endereço Caxias Urbano. Além de proporcionar um layout mais simples, o intuito da mudança é centralizar as informações de interesse dos usuários em um único espaço para facilitar o dia a dia de quem precisa de orientações.

Além da página www.caxiasurbano.com.br, ainda é possível conferir as informações do serviço no APP Caxias Urbano ou nas redes sociais que também carregam o nome da marca. Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com a equipe do Alô, Caxias Urbano, no telefone 0800.0516133 ou WhatsApp (54) 99650.0048.