De 29 de novembro a 1 de dezembro, Gramado recebe, pela primeira vez, sessões presenciais do Festival de Cinema Italiano no Brasil, iniciativa promovida pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam) em colaboração com a Embaixada da Itália no Brasil. Serão três dias de sessões de cinema realizadas no Teatro Elizabeth Rosenfeld e gratuitas à comunidade.

Neste ano, uma versão presencial do Festival acontece em 49 salas em cerca de 38 cidades do Brasil, com todas as exibições legendadas. O festival também estará disponível via streaming, gratuitamente. Como se dá todos os anos, o filme mais assistido receberá o Prêmio Pirelli de Cinema Italiano.

A curadoria dos filmes exibidos foi realizada pela Conselheira Municipal de Cultura Maria Helena Willrich.

A abertura oficial do evento ocorre na próxima terça-feira, dia 29, às 18h30min, e ao todo serão cinco filmes exibidos ao longo dos três dias.