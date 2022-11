A Secretaria de Obras e Infraestrutura de Santa Cruz do Sul concluiu a execução de duas travessias elevadas. Uma fica na rua Assis Brasil, entre as ruas 7 de Setembro e Borges de Medeiros, e a outra na Galvão Gosta, quase esquina com a rua Rio Branco. A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana iniciou a pintura da sinalização horizontal das travessias nesta segunda-feira (21). As melhorias foram construídas para estimular a redução de velocidade de veículos nos locais e dar mais segurança aos pedestres para atravessarem as ruas.