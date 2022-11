Taquara recebe pedidos de quitação de dívidas

Até 23 de dezembro, contribuintes interessados em quitar eventuais dívidas com o Município, que tenham sido geradas até 31 de dezembro de 2021, podem aderir ao novo programa de recuperação fiscal Negocia Taquara. A medida oportuniza o parcelamento em até 72 vezes, com parcelas mínimas de R$ 31.

"Esta é mais uma oportunidade para que os nossos contribuintes possam resolver sua situação financeira junto à prefeitura com possibilidades que estejam dentro do seu orçamento. Com o Negocia Taquara o contribuinte é beneficiado e o Município também", ressalta a prefeita Sirlei Silveira.

Qualquer pessoa física ou jurídica que tenha débitos pode aderir ao programa, sejam impostos, taxas, contribuições de melhorias ou alguma penalidade que tenha gerado dívidas junto à prefeitura. Desde que o Programa Negocia Taquara foi instituído no Município, em outubro deste ano, quase R$ 150 mil já foram refinanciados.

O pedido pode ser feito no setor de Tributação, no Centro Administrativo Municipal, na Rua Júlio de Castilhos, 2751, junto ao prédio da CICS, de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h. Quem tem a intenção do pagamento da dívida à vista pode solicitar pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (51) 99447-5067. Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (51) 3541-9200, ramais 286, 270, 278 e 203.

Quem renegociar sua dívida à vista pelo Negocia Taquara garante 100% de desconto de juros e multa. Em caso de parcelamento dos débitos, o desconto é de 75% de juros e multa para quem pagar em até 12 vezes. Até 24 parcelas, a redução é de 60% de juros e multa. O desconto em até 48 vezes é de 50% de juros e multa. Em até 72 prestações, a redução dos juros e multa é de 40%. No caso dos contribuintes que aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) realizado de abril de 2021 a maio deste ano, a adesão ao Negocia Taquara só poderá ser feita com o pagamento à vista.