O Gramado in Concert, que chega a sua nona edição em 2023, foi um dos 15 festivais de música brasileiros a serem premiados pela Fundação Nacional de Artes (Funarte). O Prêmio Funarte Festivais de Música 2022 visa o reconhecimento e o apoio à continuidade de festivais de reconhecida relevância no âmbito nacional, que venham contribuindo para o fortalecimento do setor musical brasileiro. O evento vai receber um aporte de R$ 75 mil para a próxima edição, que ocorre de 3 a 11 de fevereiro de 2023.

Para ser um dos premiados, o projeto foi avaliado por uma comissão da Funarte que considerou como critérios a qualificação da programação musical, relevância socioeconômica, relevância para o campo da música, estímulo à circulação de artistas brasileiros no território nacional, mérito das atividades de capacitação, democratização do acesso, relevância do projeto e relação entre os custos e os benefícios para o festival e para a comunidade.

Segundo o diretor artístico do festival, Leandro L. Serafim, o prêmio é um grande reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito pela direção artística do festival e pela Gramadotur. "No próximo ano, esperamos receber cerca de 260 alunos que terão aulas com alguns dos melhores professores de música do Brasil e do mundo", adianta.