A Prefeitura de Erechim, através da Secretaria Municipal de Planejamento, realiza, em 1 de dezembro, a primeira audiência pública que debaterá o Plano de Mobilidade Urbana do município. A reúnião acontecerá no plenário da Câmara de Vereadores de Erechim, a partir das 14h. A atividade também será transmitida ao vivo no Youtube da TV Câmara Erechim. Na data, serão apresentados os resultados, levantamentos realizados até o momento e diagnóstico do Plano de Mobilidade Urbana, pela empresa responsável G.O Projetos.