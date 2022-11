Hospital Sapiranga é aprovado para programa de eficiência energética da RGE e Aneel

O Hospital Sapiranga recebeu a aprovação do Programa de Eficiência Energética da RGE/ANEEL, para a implementação de ações de eficiência energética em "Iluminação e geração fotovoltáica". A ação integra um esforço da direção do Hospital Sapiranga com ações de preservação do meio ambiente.

Com a medida, o Hospital de Sapiranga reduzirá a sua conta em R$ 148.115,04 ao ano, com uma energia economizada de 343,10 MWh/ano. Isso equivale ao consumo médio de mais de 2.000 famílias. Equivale também a emissão de aproximadamente 101TCO² ou evita a derrubada de 723 árvores por ano ao meio ambiente.

O investimento no Hospital de Sapiranga será de R$ 1,3 milhões. As ações de modernização no Hospital estão relacionadas com a modernização da iluminação e a implementação de um Sistema Fotovoltaico para geração de energia a partir da energia solar. Serão substituídas 64 lâmpadas fluorescentes convencionais de 32W por outras com tecnologia LED na potência de 17W. Será instalado um sistema de geração fotovoltaica na potência de 243,27kWp, distribuídos em 477 módulos de 510W cada. Parte desta usina será implementada no estacionamento, utilizando a sombra gerada para abrigar os veículos.

O Programa Eficiência Energética foi criado pela Lei nº 9991/00, com o objetivo de promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia por meio de projetos que demonstrem a importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. A lei determina que as empresas concessionárias de distribuição devem aplicar anualmente 5% de sua Receita Operacional Líquida (ROL), na realização de projetos de Eficiência Energética.