Caxias do Sul regulariza terrenos do Morro dos Ventos

Proprietários de 40 lotes do Loteamento Morro dos Ventos, em Caxias do Sul, receberam as certidões de regularização fundiária dos terrenos que ocupam. O loteamento, que também é popularmente conhecido como Joãozinho Slomp, está localizado na região do bairro São Ciro. A entrega contou com a presença do prefeito Adiló Didomenico, do Secretário de Urbanismo, João Uez, e de moradores da localidade. A iniciativa ocorreu por meio do programa de regularização fundiária Esse Terreno é Meu, instituído pela prefeitura.

Representando os moradores da localidade, Valter Weber fez um relato sobre o histórico da busca pela regularização e agradeceu o Poder Executivo. "Esta é uma noite muito aguardada pelos moradores, que tanto lutaram. Quero agradecer a Prefeitura, em especial ao secretário e ao prefeito Adiló pelo modo ágil de trabalho e encaminhamento da lei que possibilitou a regularização. Agora é somente celebrar esta realização", comemorou.

Para o Secretário de Urbanismo, a regularização fundiária é um programa que veio para ficar. "Estamos trabalhando mais e mais para que momentos como esse se repitam muitas vezes daqui pra frente. Afinal, são todos os cantos da cidade que estão sendo beneficiados e milhares de famílias que recebem o documento com um sorriso no rosto. O programa Esse Terreno é Meu traz a garantia da dignidade. Comemorem esta conquista." reforçou João Uez.

O prefeito relembrou sobre a espera pela regularização. "A regularização era muito sonhada pela comunidade em todas as regiões da cidade. Estamos transformando o que parecia tão distante em realidade e principalmente dignidade. Concretizamos a luta de todos esses anos nesta entrega tão aguardada. Me sinto tão satisfeito e realizado quanto vocês", destacou Adiló.

O loteamento Morro dos Ventos possui 19.317,39 m² de área, estava em processo de regularização tramitando desde 2016 e abrange um núcleo urbano consolidado com vários elementos de infraestrutura já existentes em parte da gleba, como rede de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, rede elétrica, iluminação e todas as vias pavimentadas, necessitando de algumas complementações a serem implementadas. Trata-se de uma regularização de interesse específico e os proprietários da parcela a ser regularizada e irão custear a complementação da infraestrutura faltante.

Durante a solenidade de entrega, o prefeito Adiló Didomenico sancionou a lei de autoria do vereador líder de governo, Velocino Uez, que denomina duas ruas do loteamento: Rua Princesa e Rua Antonio Otavio Slomp. A secretária de Governo, Grégora Fortuna dos Passos, os vereadores Elisandro Fiuza, Maurício Marcon e Maurício Scalco também participaram do ato.