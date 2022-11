O prefeito de Erechim, Paulo Polis, e o secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini, estiveram em Porto Alegre para tratar da transferência de uma área do Estado para o município de Erechim. Na reunião, foi solicitada a transferência de uma área localizada no bairro Progresso, da qual o Estado é proprietário, para que o poder público local possa regularizar os terrenos localizados no espaço. Com isso, os moradores poderão obter as escrituras desses lotes, com a implantação do programa de Regularização Urbana (Reurb). Polis e Marmentini foram ao Departamento de Administração do Patrimônio Imobiliário (Deape), e conversaram com o diretor, Vinícius Oliveira Braz Deprá.