Tarifa Zero no transporte de Parobé é finalista em prêmio

Com o projeto Tarifa Zero, que tornou gratuito o transporte público no município de Parobé, a cidade está na final do 4º Prêmio Boas Práticas na Gestão Pública Municipal, concedido pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

O novo sistema de transporte público municipal foi criado pela Prefeitura e lançado no dia 23 de março de 2022, para garantir à população mais acessibilidade, segurança e dignidade no serviço. Para utilizar o transporte, não é necessário cadastro prévio nem a apresentação de qualquer documento. Os ônibus de Parobé contam com acessibilidade, ar-condicionado e têm em média 10 anos de uso. A iniciativa tornou Parobé uma das pioneiras no país a oferecer transporte público gratuito para a sua comunidade.

O Prêmio Boas Práticas é um instrumento para identificar, reconhecer, disseminar e estimular a realização de práticas bem-sucedidas, inovadoras e replicáveis, desenvolvidas pelas administrações municipais, que contribuam para a implementação de políticas públicas locais.

Segundo o prefeito Diego Picucha, é um orgulho ter Parobé como um dos finalistas deste prêmio. "Mais gratificante que isso é poder perceber diariamente como essa é uma iniciativa tem beneficiado imensamente a nossa população e a economia da nossa cidade de uma forma geral, além de estar inspirando novos municípios para que implantem ações semelhantes", destaca Picucha.

Os vencedores serão conhecidos em 23 de novembro, durante o Smart Cities Park, um evento nacional a ser realizado em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, sobre inovação e cidades inteligentes. Serão premiados três projetos finalistas por área, que receberão os títulos de 1º, 2º e 3º lugares. Em sua 4ª edição, concorrem ao prêmio 557 trabalhos, desenvolvidos em 220 municípios.