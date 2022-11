Com o tema "A leitura constrói histórias", a 36ª Feira do Livro Ramiro Frota Barcelos de São Leopoldo será realizada de 28 de novembro a 7 de dezembro. Serão dez dias com a literatura em evidência na Praça 20 de Setembro, conhecida Praça da Biblioteca. A abertura oficial está prevista para o dia 28, às 19h, com a participação da patrona desta edição, a doutora em História, Marluza Harres.

A programação vai reunir muitas atrações como as mesas literárias, shows de música, dança e teatro, contação de histórias, lançamento de livros, além das sessões de autógrafos e a venda de livros. Este ano estão confirmados 35 livreiros.

As atividades são gratuitas e vão contemplar todos os públicos. Está prevista programação especial com as crianças da rede municipal de ensino. Também está prevista a exibição do filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos.