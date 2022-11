Está aberto o Edital 001/2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - Comdica, em Torres. O objetivo é de destinar recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente às entidades que desenvolvem projetos de caráter social, voltados ao atendimento de crianças e adolescentes. O prazo para apresentação dos projetos vai até o dia 30 de novembro deste ano, com uma previsão de aporte de até R$ 90.000,00 por projeto.

As entidades interessadas devem preencher os requisitos estabelecidos no Edital, que está disponível no site da Prefeitura de Torres, apresentando o projeto detalhado, com as formas de aplicação dos recursos e definindo o público a ser atendido num período que não deve ser inferior a 12 meses de atendimento.

Os recursos servem como fomento a projetos de entidades e se destinam ao atendimento ou a ampliação do trabalho já desenvolvido pela entidade.

Mesmo que a entidade não tenha interesse na captação dos recursos públicos, mas desenvolve atividades voltadas a esse público, o Estatuto da Criança e do Adolescente exige que seja feito o registro no Comdica. Para habilitação da entidade, o primeiro requisito é o registro junto ao Comdica Torres. A listagem dos documentos necessários está disponível na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Informações podem ser obtidas juntamente com o conselheiro Belimar Guimarães e também com a presidente do Comdica, Renilda Capovilla.