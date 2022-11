Em Portão, MP aciona RGE por quedas de energia na zona rural

O Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul, por meio da Promotoria de Justiça de Portão, emitiu recomendação à RGE Sul Distribuidora de Energia S.A., para que a empresa adote medidas que tornem mais adequado e eficaz o serviço de fornecimento e distribuição de energia elétrica aos moradores do município, em especial os residentes na zona rural, em virtude das frequentes quedas e interrupções.

A recomendação do MP solicita que a RGE Sul faça avaliações dos procedimentos realizados no atendimento às reclamações dos consumidores em função das falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia. Também que promova a redução do prazo para restabelecimento do sistema, a partir da identificação dos pontos que requerem maior tempo de correção ou disponibilidade de equipes; manutenção e limpeza periódicas na rede e na estrutura de abastecimento e fornecimento de energia elétrica no município de Portão. Ainda, que a empresa adote medidas urgentes e eficazes com o intuito de estagnar prejuízos aos consumidores, bem como a realização dos reparos necessários para o funcionamento adequado da rede de abastecimento e fornecimento de energia elétrica.

O procedimento também solicita que a empresa realize a revisão da rede de energia elétrica responsável pelo fornecimento do serviço ao município, realizando o manejo constante da vegetação nas extensões da rede, a fim de garantir as condições mínimas para a prestação do serviço; que prossiga com investimentos e melhorias na rede, bem como na estrutura e na logística de todo o sistema. Por fim, que apresente um plano de ação, indicando detalhadamente o impacto de cada medida adotada, com a criação de fontes de alimentação alternativa, substituição de condutores, flexibilização de manobras e instalação de redes compactas, sem prejuízos de outras medidas elencadas pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos (Agergs).

O promotor de Justiça Wilson Luís Grezzana, que assina a recomendação no âmbito do inquérito civil instaurado pelo promotor de Justiça Paulo Eduardo de Almeida Vieira, titular da Promotoria de Portão, enfatizou que o objetivo é garantir uma melhor prestação de serviço aos consumidores por parte da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. "O desatendimento à presente recomendação poderá implicar na adoção das medidas legais e judiciais cabíveis, inclusive, a punição dos responsáveis, além da responsabilização civil por eventuais danos que ocorrerem", completa Grezzana.

A RGE Sul tem prazo de 60 dias para se manifestar por escrito à Promotoria de Justiça de Portão e apresentar um cronograma de execução dos itens apontados com prazo não superior a 24 meses.