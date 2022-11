A prefeitura de Ivoti está investindo cerca de R$ 700 mil em obras na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Jardim Panorâmico. O espaço físico da Emef está sendo ampliado, além da construção de um conjunto de banheiros e a instalação de cobertura. As verbas vêm de emenda parlamentar, fundo federal e recursos do Município.

Na ampliação do espaço e construção de banheiros feminino, masculino e para pessoas com deficiência, são R$ 426.574,33 aplicados, sendo R$ 150 mil de emenda do deputado federal Maurício Dziedricki, R$ 150 mil por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 126.574,33 de contrapartida municipal.

A obra ocupa área de 207,50 m² e tem previsão de conclusão no primeiro trimestre do ano que vem. Outra melhoria é a de cobertura entre prédios, para os dias de chuva, bem como para assegurar aos alunos mais segurança ao entrarem e saírem da EMEF. A instalação tem investimento de R$ 271.043,69, com recursos próprios, em uma área de 260 m².